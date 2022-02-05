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Политолог Рар допустил стабилизацию ситуации в Европе после встречи Путина и Шольца

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 11:14
Политика
Политолог Рар допустил стабилизацию ситуации в Европе после встречи Путина и Шольца
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Москва, 5 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц может переломить сложившуюся в мире сложную ситуацию и урегулировать кризис в отношениях России и Запада. С таким неожиданным заявлением выступил немецкий политолог Александр Рар.

Олаф Шольц до этого заявил о намерении в ближайшее время посетить Москву. Канцлер планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Александр Рар отметил, что в Берлине ожидают результатов от встречи лидеров. В частности, Германия рассчитывает на стабилизацию ситуации в мире.

«Известно, что Москву и Берлин всегда связывали особые отношения. Немецкие канцлеры либо дружили с российским президентом, либо хотя бы имели взаимопонимание по ключевым вопросам международной повестки. Зачастую после встреч на высшем уровне им удавалось стабилизировать дела в Европе», — напомнил эксперт в интервью изданию «Взгляд».

Политолог Рар допустил стабилизацию ситуации в Европе после встречи Путина и Шольца
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Однако далеко не все представители политических элит ФРГ выступают за улучшение отношений Москвы и Берлина. Особенно много противников сближения России и Германии в кругу либеральных СМИ. Поэтому Шольц может нарваться на волну критики на фоне переговоров с Путиным.

«Западные медиа будут внимательно следить за поездкой Шольца в Москву и будут критиковать его за любое компромиссное предложение или заявление, подавая это как мягкотелость. Они, напротив, ожидают от немецкого канцлера жесткого и конфликтного разговора с Путиным», — заключил политолог.

Как стало известно ранее, Шольц запланировал визит в Россию на 15 февраля. Об этом проинформировало немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

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