Президент Кастильо второй раз за неделю поменял состав правительства Перу

Лима, 5 февраля. Президент Перу Педро Кастильо намерен осуществить перестановки в новом кабинете министров, назначенном три дня назад, из-за обвинений премьер-министра в домашнем насилии. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления по национальному телевидению.

Presidente @PedroCastilloTe: "He tomado la decisión de recomponer el Gabinete Ministerial. Estos cambios tendrán como lineamiento la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país. Debemos apuntar a servir de la mejor manera a los peruanos". pic.twitter.com/gbe2eHJu8E — Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) February 5, 2022

1 февраля Кастильо привел к присяге третий кабинет министров за шесть месяцев своего президентского срока. Премьер-министром был назначен конгрессмен от Демократической партии Эктор Валер Пинто.

Уже 2 февраля в СМИ распространилась компрометирующая информация о том, что Эктор Валер неоднократно применял насилие по отношению к покойной жене и дочери. В ответ на эти обвинения Конгресс Перу объявил о намерении выразить вотум недоверия новому премьер-министру.

Глава государства не уточнил, будет ли Валер отправлен в отставку и когда будут осуществлены перестановки. Кастильо обещал, что в состав нового правительства войдут лица из разных политических групп и что в его администрации нет места насилию. Последний кабинет министров все еще должен быть утвержден конгрессом.

El presidente de la República, @PedroCastilloTe, dará un Mensaje a la Nación a las 6:00 p. m. #SiempreConElPueblo pic.twitter.com/oFu71f3OoS — Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) February 4, 2022

Валер полностью отрицает обвинения в домашнем насилии в свой адрес, подчеркивая, что он узнал о них после распространения в СМИ.

«Я пришел сообщить вам, что я не жестокий человек, я не бью свою дочь. То, что сообщается в полиции, — это неправда», — заявил Валер во время выступления перед журналистами.

В октябре 2016 году в департаменте полиции района Сан-Борха была зарегистрирована жалоба против Валера со стороны дочери, которая обвинила его в избиении. Второй пострадавшей является супруга политика. В феврале 2017 года суд издал меры защиты в пользу женщины на основе медицинских документов, доказывающих физическое насилие.

Только в 2021 году Центры неотложной помощи для женщин помогли 75,9 тысячам жертв психологического насилия, 64,8 тысячам — физического насилия и 22,5 тысячам — сексуального.