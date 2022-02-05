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Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о «российском вторжении»

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 11:22
Политика
Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о «российском вторжении»
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Москва, 5 февраля. Публикация агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину указывает на опасность заявлений США и других западных стран. Ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России пошутил в беседе с РИА Новости, что Кремль может заменить термин «фейк-ньюс» на «блумберг-ньюс». По словам Пескова, ситуация является иллюстрацией того, к чему может привести атмосфера напряженности на международной арене.

Недавно Bloomberg опубликовало текст с заголовком «Russia Invades Ukraine» («Россия вторгается на Украину»). Позже редакция признала, что допустила ошибку, и извинилась.

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