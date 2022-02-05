Представитель Бундестага призвала Украину к сдержанной риторике по поставкам оружия из ФРГ

Берлин, 5 февраля. Украина должна более сдержанно комментировать тему поставок оружия из Германии. К этому украинские власти призвала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Штрак-Циммерман заявила, что осознает напряженность ситуации вокруг Украины и состояние ее народа. Тем не менее немецкий политик раскритиковала словесные нападки со стороны представителей власти украинского государства в адрес ФРГ.

«В последние годы Германия оказывала Украине большую помощь из чувства ответственности и дружбы. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих. Небольшая умеренность была бы уместна», — подчеркивает Штрак-Циммерман в интервью агентству DPA.

Отметим, что с 2014 года Берлин выделил Киеву €2 млрд с целью реализации гражданских проектов.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия будет оказывать помощь Украине, но не в вопросе поставок вооружения. По ее словам, немецкое оружие в Киеве не разрешит конфликта вокруг украинского государства.