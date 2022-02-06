Общественник Юрий Коробов назвал главные принципы успеха нового сервиса платежей для самозанятых

Общественный деятель, член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Коробов в комментарии ФАН назвал главные принципы успеха нового сервиса платежей для самозанятых напрямую из приложения «Мой налог».

В ближайшее время Федеральная налоговая служба готовится к запуску сервиса платежей для граждан, работающих на себя. Такое нововведение позволит самозанятым выставлять счета покупателям и отправлять их на почту и в любой из мессенджеров. По мнению общественника Коробова, для успеха сервиса стоит учитывать ряд факторов.

«Российский потребитель, согласно своему менталитету, относится с осторожностью ко всему новому. Поэтому самое важное в данной ситуации — чтобы новый сервис качественно отличался от своего аналога, был удобен в использовании, абсолютно безопасен и оперативно реагировал на пожелания пользователей», — отметил собеседник ФАН.

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Кроме того, общественный деятель считает, что этап запуска сервиса — только начало, а для его востребованности среди населения необходимо провести серьезную работу.

«Надо понимать, что впоследствии обязательно понадобится работа, направленная на популяризацию этого продукта и совершенствование его, согласно потребностям пользователей. Практика показывает, что продукт подобного рода в первый год использования должен находиться под постоянным мониторингом. Если команда создателей учтет все условия исполнения, то этот сервис может создать достойную конкуренцию своим аналогам», — заключил Коробов.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил повысить планку доходов для самозанятых IT-специалистов с 2,4 млн до 5 млн рублей в год. По мнению представителей РСПП, такая мера позволит увеличить количество официально зарегистрированных самозанятых, платящих налоги по льготной ставке.