Бамако, 5 февраля. Пользователи социальных сетей и видеохостингов поддержали массовый антифранцузский митинг в Мали.

Накануне в столице африканской республики состоялись демонстрации в поддержку правительства переходного периода, отказавшегося от сотрудничества с Парижем и объявившего курс на сближение с давним партнером — Российской Федерацией. Трансляцию шествия организовало агентство RT.

На кадрах с мероприятия видно, как на площади около «Башни Африки» собралось несколько тысяч человек. Люди приносили национальные флаги, а также плакаты с надписями «Долой Францию», «Стоп «Бархан», «Viva Ассими», «Viva FAMa», «Франция = колонизация», «Макрон, вон из Мали».

Новое освободительное движение Африки стало последним трендом 2022 года, это отмечают пользователи социальных сетей.

«Франция ошиблась веком. Исчезла France Afrique, когда лидерам государств диктовались условия. Спасибо малийскому народу за то, что в XXI веке сильно ударили по возмутительному высокомерию Парижа. Французы наконец поняли, что все изменилось», — пишет пользователь YouTube Джордж Кэмел.

Его заявление поддержал Анис Акчиче, заявивший, что малийцы стали первыми на Черном континенте, кто массово одобрил национальное правительство.

«Коморские острова с вами, жители Бамако», — написал Хассани Мохамед.

«Мы следуем за вами из Франции! Современное рабство закончилось», — отметил пользователь Хуан Педро Суанес.

Помимо этого, участники митинга активно выступали в поддержку взаимодействия властей с Российской Федерацией. Триколор стал неизменной атрибутикой подобных мероприятий.

Отдельного внимания заслуживают транспаранты с изображением известного немецкого композитора Рихарда Вагнера. Таким образом гражданские приветствовали отечественных инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Ранее несколько политиков и деятелей культуры призвали жителей Черного континента выйти на демонстрации в поддержку Мали, связав работу специалистов из РФ с «новой эрой освобождения Африки».