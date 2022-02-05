Директор «Ленкома» Варшавер сообщил о болезни актрисы Яковлевой

Москва, 5 февраля. Руководство театров должно быть готово к болезни актеров, на этот случай нужны вторые составы, считает директор «Ленкома» Марк Варшавер. Он заявил, что «Современнику» пришлось отменять спектакль из-за неожиданно заболевшей актрисы Елены Яковлевой.

Народная артистка России работает в «Современнике» с 1984 года, куда была принята после окончания ГИТИСа. Яковлева является ведущей актрисой театра. Марк Варшавер в разговоре с журналистами случайно проговорился о ее болезни.

«Театр «Современник» сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет. Я еще при любимом Марке Анатольевиче боролся за вторые составы», — поделился он с изданием Teleprogramma.pro.

В сообщении на сайте «Современника» говорится, что несколько спектаклей переносятся на новые даты в связи с болезнью артистов. Речь идет о постановках «Папа», «Три сестры» и «Театр». В последнем задействована Яковлева.

Ранее сообщалось, что переболевшего коронавирусом Бориса Щербакова выписали из больницы. Актер находится дома и чувствует себя хорошо.