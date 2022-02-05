Ливийские боевики устроили перестрелку на улицах Триполи

Триполи, 5 февраля. Ожесточенные столкновения вспыхнули между двумя вооруженными группировками в столице Ливии. Об этом сообщает издание Sky News Arabia.

Согласно информации источника, перестрелка произошла в окрестностях острова Аль-Фаранадж между так называемой «Бригадой 777» под командованием Хайтама аль-Таджури и судебной полицией сдерживания. Местные жители также подтвердили звуки стрельбы, опубликовав соответствующие посты в социальных сетях.

#طـــــرابـلـس

عركة كبيرة في منطقة الفرناج بين ال777 بقيادة هيثم التاجوري والشرطة القضائية بقيادة اسامة نجيم

والان تحشيد لقوات ال777 امام جامعة طرابلس وتم استخدام كل الاسلحة والمتوسطة فالمعركة

نسأل الله السلامة للمواطنين المدنين الابرياء — عمربوأسعيده (@omarbosadh) February 4, 2022

Вооруженные столкновения привели к закрытию всех дорог. Колонна из 30 автомобилей въехала в Триполи с юга, которая направилась в «горячую точку».

По мнению экспертов по ливийским делам, целью перестрелки является контроль каждой группировки над наибольшим количеством сфер влияния. В дальнейшем главари смогут использовать их в переговорах с любым новым правительством и сохранить политические и финансовые выгоды.

Ливийский политик Фарадж Ясин заявил, что Триполи находится под контролем боевиков, борющихся за власть и деньги. Он предупредил, что круг конфликта продолжит расширяться.

«Проблема безопасности остается камнем преткновения для Ливии в восстановлении государства, и поэтому нет другого решения, кроме как разоружить боевиков, а также вывести наемников и иностранные войска», — отметил специалист.

Ясин добавил, что нынешнее руководство страны изначально поставило неправильный диагноз ливийскому кризису, поскольку его рассматривали как политический. На самом деле, по его мнению, прежде чем говорить о выборах следовало убрать оружие с улиц и расформировать незаконные бандформирования.

В начале февраля столкновения ливийских боевиков в Аз-Завии привели к гибели простых граждан. Четыре человека стали жертвами противостояния вооруженных группировок.