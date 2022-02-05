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Ливийские боевики устроили перестрелку на улицах Триполи
Весь мир
Ливийские боевики устроили перестрелку на улицах Триполи
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 5 февраля. Ожесточенные столкновения вспыхнули между двумя вооруженными группировками в столице Ливии. Об этом сообщает издание Sky News Arabia.

Согласно информации источника, перестрелка произошла в окрестностях острова Аль-Фаранадж между так называемой «Бригадой 777» под командованием Хайтама аль-Таджури и судебной полицией сдерживания. Местные жители также подтвердили звуки стрельбы, опубликовав соответствующие посты в социальных сетях.

Вооруженные столкновения привели к закрытию всех дорог. Колонна из 30 автомобилей въехала в Триполи с юга, которая направилась в «горячую точку».

По мнению экспертов по ливийским делам, целью перестрелки является контроль каждой группировки над наибольшим количеством сфер влияния. В дальнейшем главари смогут использовать их в переговорах с любым новым правительством и сохранить политические и финансовые выгоды.

Ливийский политик Фарадж Ясин заявил, что Триполи находится под контролем боевиков, борющихся за власть и деньги. Он предупредил, что круг конфликта продолжит расширяться.

«Проблема безопасности остается камнем преткновения для Ливии в восстановлении государства, и поэтому нет другого решения, кроме как разоружить боевиков, а также вывести наемников и иностранные войска», — отметил специалист.

Ясин добавил, что нынешнее руководство страны изначально поставило неправильный диагноз ливийскому кризису, поскольку его рассматривали как политический. На самом деле, по его мнению, прежде чем говорить о выборах следовало убрать оружие с улиц и расформировать незаконные бандформирования.

В начале февраля столкновения ливийских боевиков в Аз-Завии привели к гибели простых граждан. Четыре человека стали жертвами противостояния вооруженных группировок.

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