Си Цзиньпин на встрече в Вучичем назвал «стальной» дружбу Китая и Сербии

Пекин, 5 февраля. Председатель КНР Си Цзиньпин провел рабочие переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.

В рамках двусторонней встречи, которая состоялась в Пекине, китайский лидер назвал «стальной» дружбу Пекина и Белграда.

Си Цзиньпин подчеркнул, что между государствами наблюдается высокий уровень политического взаимодоверия, а отношения стран, пройдя кардинальные перемены, крепнут день ото дня, становясь примером международных контактов.

Китайский лидер ранее обсудил межгосударственное сотрудничество с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во время встречи в Пекине стороны подтвердили готовность к взаимодействию в сфере безопасности.