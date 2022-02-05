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Си Цзиньпин на встрече в Вучичем назвал «стальной» дружбу Китая и Сербии

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 10:39
Политика
Си Цзиньпин на встрече в Вучичем назвал «стальной» дружбу Китая и Сербии
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 5 февраля. Председатель КНР Си Цзиньпин провел рабочие переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.

В рамках двусторонней встречи, которая состоялась в Пекине, китайский лидер назвал «стальной» дружбу Пекина и Белграда.

Си Цзиньпин подчеркнул, что между государствами наблюдается высокий уровень политического взаимодоверия, а отношения стран, пройдя кардинальные перемены, крепнут день ото дня, становясь примером международных контактов.

Китайский лидер ранее обсудил межгосударственное сотрудничество с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во время встречи в Пекине стороны подтвердили готовность к взаимодействию в сфере безопасности.

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Все новости / Политика / Си Цзиньпин на встрече в Вучичем назвал «стальной» дружбу Китая и Сербии
Си Цзиньпин китай сербия вучич
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