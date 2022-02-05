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Сразу четыре категории россиян получат по 10 тысяч рублей в феврале

Экономика
Сразу четыре категории россиян получат по 10 тысяч рублей в феврале
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 февраля. Пенсионный фонд анонсировал единовременную выплату от государства. Россияне в феврале получат компенсацию в размере десяти тысяч рублей. Издание PRIMPRESS рассказало, кому положены льготы.

Деньги будут перечислены россиянам, подвергшимся политическим репрессиям со времен 1917 года. Компенсация полагается и репрессированным в советские годы на территории бывших советских республик, а также тем, кто был реабилитирован с помощью особого закона, и наследникам таких граждан.

В ПФР объяснили, что 10 тысяч рублей — это максимальная сумма выплат, в зависимости от случая она может отличаться. Чтобы ее получить, нужно подать заявление и предоставить подтверждающие статус документы.

В феврале увеличится сумма единовременного пособия при усыновлении детей: 156 429 рублей получат россияне, усыновившие ребенка старше семи лет, инвалида и сразу нескольких детей, которые являются кровными родственниками.

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