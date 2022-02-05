Средняя цена билета в кино в России установила исторический рекорд

Москва, 5 февраля. Средняя цена билета в российских кинотеатрах с января 2021 года выросла на 13,2% и составляет 323,7 рубля. Это выше рассчитанной Росстатом инфляции в 8,4%.

Средняя стоимость кинобилета в 2020-м составляла 264 рубля, в 2019-м — 256,8 рубля, в 2018 году — 252,1 рубля. За последние несколько лет стоимость просмотра фильма в кинотеатрах колебалась в районе 260 рублей, но в 2022 году она побила исторический рекорд, преодолев отметку в 300 рублей

Многие кинотеатры были вынуждены повысить цены на свои услуги из-за пандемии коронавируса, роста издержек, связанных с последствиями локдауна. Эксперты полагают, что до конца 2022 года средняя цена на билет в кино в России существенно не изменится, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее сообщалось, что третья часть франшизы «Последний богатырь» собрала в прокате более 2 млрд рублей. Зрители тепло встретили новую картину режиссера Дмитрия Дьяченко.