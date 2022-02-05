Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 11:56
11:56
Экономика
Специалисты IIF оценили возможности российского аналога SWIFT
11:51
Весь мир
Нефтедобычу в Ливии сократили на 100 тысяч баррелей в сутки
11:47
Происшествия
Мошенники выманили у пожилой петербурженки 30 тысяч рублей и долларов
11:46
Армия
Эксперт Кнутов: ракеты SM-6 не защитят базы ВС США в Румынии от российского «Авангарда»
11:43
Происшествия
Мужчина с 1,6 кг наркотиков попался полиции в лесу в поселке Песочный
11:41
Армия
Народная милиция ЛНР: бойцы ВСУ разместили бронетехнику у села Клиновое в Донбассе
11:40
Весь мир
Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Сане
11:38
Спорт
Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Косенко назвал достойным матч с Россией
11:36
Общество
Более 18 тысяч россиян с COVID-19 попали в больницу за прошедшие сутки
11:36
Олимпийские игры 2022
Лыжница Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль на ОИ-2022
Все новости

Средняя цена билета в кино в России установила исторический рекорд

Общество
Средняя цена билета в кино в России установила исторический рекорд
Кадр из фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

Москва, 5 февраля. Средняя цена билета в российских кинотеатрах с января 2021 года выросла на 13,2% и составляет 323,7 рубля. Это выше рассчитанной Росстатом инфляции в 8,4%.

Средняя стоимость кинобилета в 2020-м составляла 264 рубля, в 2019-м — 256,8 рубля, в 2018 году — 252,1 рубля. За последние несколько лет стоимость просмотра фильма в кинотеатрах колебалась в районе 260 рублей, но в 2022 году она побила исторический рекорд, преодолев отметку в 300 рублей

Многие кинотеатры были вынуждены повысить цены на свои услуги из-за пандемии коронавируса, роста издержек, связанных с последствиями локдауна. Эксперты полагают, что до конца 2022 года средняя цена на билет в кино в России существенно не изменится, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее сообщалось, что третья часть франшизы «Последний богатырь» собрала в прокате более 2 млрд рублей. Зрители тепло встретили новую картину режиссера Дмитрия Дьяченко.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Средняя цена билета в кино в России установила исторический рекорд
цена фильм билеты
Комментировать