Breaking Defense: новые внедорожники ISV для спецназа США непригодны к боевым действиям

Вашингтон, 5 февраля. Новые легкие внедорожники ISV, разработанные для нужд десантных подразделений и сил специальных операций американской армии, оказались фактически непригодны для использования в боевых условиях.

Автомобили ISV не имеют средств защиты и связи, что серьезно затрудняет действия их экипажей, сообщает портал Breaking Defense со ссылкой на доклад об испытаниях внедорожников в оперативных условиях.

«Чтобы преодолеть пересеченную и лесистую местность, подразделение было вынуждено либо снизить скорость, либо перемещаться по более качественным дорогам, сводя на нет любой элемент неожиданности», — сказано в публикации Breaking Defense.

Издание пишет, что смонтированный на новых внедорожниках для спецназа США пулемет не может вести точную стрельбу во время движения автомобилей. Ранее сообщалось, почему Пентагон уделяет первостепенное внимание укреплению и модернизации сухопутных сил американской армии.