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Ледовую разведку палубных вертолетов Ка-27ПС показали на видео

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 10:57
Армия
Ледовую разведку палубных вертолетов Ка-27ПС показали на видео
vk.com  /  ФГУП АТОМФЛОТ

Владивосток, 5 февраля. Экипажи палубных вертолетов Ка-27ПС Морской авиации Тихоокеанского флота провели учения с ледовой разведкой над проливом Лаперуза.

Вертолетчики морской авиации ТОФ провели учения в проливе Лаперуза, соединяющем Японское и Охотское моря. Корреспонденту «Звезды» удалось попасть на борт фрегата «Маршала Шапошникова», который принимал участие в учениях. С его борта на разведку был поднят вертолет Ка-27ПС.

Экипажи вертолетов оценивают состояние льда в месте возможного перехода и определяют самый безопасный маршрут для движения через пролив.

«Метеоусловия позволяют проводить полеты на высоте до 900 метров над уровнем моря», — рассказал корреспондент.

Пока вертолетчики проводили разведку, экипаж фрегата развернул безопасную стоянку для кораблей, провел профилактические гранатометания, пополнил запасы воды и топлива от танкеров вспомогательного флота и даже провел учения по организации противовоздушной обороны.

Ранее крупная эскадра кораблей ТОФ отправилась в открытое море близ Камчатки для выполнения упражнений на морских полигонах боевой подготовки.

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тихоокеанский флот ледовая разведка ка-27пс
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