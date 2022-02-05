Ледовую разведку палубных вертолетов Ка-27ПС показали на видео

Владивосток, 5 февраля. Экипажи палубных вертолетов Ка-27ПС Морской авиации Тихоокеанского флота провели учения с ледовой разведкой над проливом Лаперуза.

Вертолетчики морской авиации ТОФ провели учения в проливе Лаперуза, соединяющем Японское и Охотское моря. Корреспонденту «Звезды» удалось попасть на борт фрегата «Маршала Шапошникова», который принимал участие в учениях. С его борта на разведку был поднят вертолет Ка-27ПС.

Экипажи вертолетов оценивают состояние льда в месте возможного перехода и определяют самый безопасный маршрут для движения через пролив.

«Метеоусловия позволяют проводить полеты на высоте до 900 метров над уровнем моря», — рассказал корреспондент.

Пока вертолетчики проводили разведку, экипаж фрегата развернул безопасную стоянку для кораблей, провел профилактические гранатометания, пополнил запасы воды и топлива от танкеров вспомогательного флота и даже провел учения по организации противовоздушной обороны.

Ранее крупная эскадра кораблей ТОФ отправилась в открытое море близ Камчатки для выполнения упражнений на морских полигонах боевой подготовки.