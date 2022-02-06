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Впервые превысивший 30 трлн долларов госдолг США может подтолкнуть Америку к новой войне

Политика
Впервые превысивший 30 трлн долларов госдолг США может подтолкнуть Америку к новой войне
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Когда внутри Америки возникали кризисные явления, она начинала агрессивную внешнюю политику. Об этом в беседе с ФАН напомнил ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. Ранее стало известно, что впервые за всю историю существования Америки уровень ее госдолга превысил 30 трлн долларов.

«Есть развитые страны, у которых уровень задолженности выше, чем у Соединенных Штатов, например, Япония. По этому показателю США занимают не первое место в мире. Такой размер госдолга не будет угрожать Соединенным Штатам до тех пор, пока они в состоянии его обслуживать: платить проценты по государственным казначейским бумагам. Признаков того, что они с этим не справятся, пока не видно», — сообщил эксперт.

Андрей Колганов также указал на особенность поведения Соединенных Штатов в настоящее время.

«Очевидно, что США сейчас пытаются нагнетать международную напряженность. Во что это выльется, непонятно. Возможно, все это лоббируется стремлением расширить государственные военные заказы. Может быть, есть другие обстоятельства, которые пока не ясны. Вполне возможно, что дело — во внутренних экономических проблемах. Сейчас в США инфляция выросла до непривычных за последние лет 30 размеров. Это не угрожающий уровень, но неприятный», — пояснил собеседник ФАН.

Впервые превысивший 30 трлн долларов может подтолкнуть Америку к новой войне
Global Look Press / ImageSPACE/MediaPunch via www.im / www.imago-images.de

В завершение он напомнил, каким образом Вашингтон предпочитает решать внутренние проблемы.

«Там есть социальные внутренние проблемы, которые вылились в известные беспорядки в 2020–2021 годах. Есть проблемы, связанные с конкуренцией с Китайской Народной Республикой. Все это беспокоит американские правящие круги. Очень часто, когда внутри страны возникали кризисные явления, США начинали агрессивную внешнюю политику. Можно вспомнить Корею, Вьетнам, операции на Ближнем Востоке», — подытожил экономист.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев отреагировал на сообщение о том, что в США в воздух поднялись сразу три самолета «судного дня». По его словам, американские военные постоянно готовятся «вырвать ядерные зубы у русского медведя».

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сша госдолг экономист колганов
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