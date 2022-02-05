Политолог Матвейчев усомнился в способности США надавить на Россию с помощью Китая

Москва, 5 февраля. План США по усиленному давлению на экономику России с помощью Китая вряд ли будет реализован. Об этом сказал политолог Олег Матвейчев.

Ранее Госдеп США пригрозил, что будет воздействовать на китайские компании, если Пекин станет помогать РФ смягчить последствия американских санкций. Матвейчев в комментарии «ПолитРоссии» сказал: сегодня Вашингтон сильно зависит от Китая, поэтому его угрозы не стоит рассматривать серьезно.

«Конечно, Америка зависит гораздо больше от КНР, чем КНР от Америки. Все нелепые угрозы санкциями против китайских компаний ничего не стоят. Мы имели в этом возможность убедиться, когда против отдельных китайских организаций США пытались применяться ограничения. Наезды Трампа на экономику Китая кончились тем, что Пекин дал зеркальный ответ, после чего наезды все прекратились. Сейчас пока идет паритет», — объяснил политолог.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

По его мнению, Вашингтон громкими заявлениями только доказывает свою слабость. Например, когда Пекин стал поддерживать Иран на фоне американских санкций, США не стали выступать против, хотя они могли бы заставить КНР отказаться от помощи Тегерану.

Сейчас ситуация складывается иначе, так как Россия является очень важным партнером Китая. Любые угрозы США не отразятся на их отношениях.

«России сейчас нечего бояться. Китайские компании получат более существенные потери, если утратят российский рынок», — «обнулил» планы США политолог.

Ранее Госдеп США признал, что Москва и Пекин еще больше сблизились. На это указывает саммит президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.