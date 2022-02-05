Минобороны РФ: космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

Москва, 5 февраля. Успешный запуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

Как отмечается в заявлении, запуск ракеты проводили космические войска ВКС РФ в интересах Минобороны.

«В субботу, 5 февраля, в 10:00 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а"», — указали в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что это был первый старт ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» в 2022 году. Также подчеркивается, что запуск прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что космические войска ВКС в 2021 году зафиксировали прекращение баллистического существования свыше 400 спутников в околоземном пространстве