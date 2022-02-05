Ургант в шутку предложил сделать Ухань местом проведения Олимпиады-2022

Москва, 5 февраля. Ведущий Иван Ургант в новом выпуске своего развлекательного шоу «Вечерний Ургант», посвященном Олимпиаде в Пекине, пошутил о городе Ухань в провинции Хубэй.

Ургант сначала пытался выговорить названия городов, которые примут Игры-2022. Среди них — Пекин, Чжанцзякоу и Яньцинь, эти названия дались телеведущему с большим трудом. Тут же шоумен вспомнил, что в Китае есть более известные места для проведения Олимпиады.

«Почему не Ухань? Почему два года город рекламировали впустую? Нелогично», — пошутил Ургант.

Провести Олимпиаду в эпоху пандемии намного сложнее — много сил и средств брошено на обеспечение безопасности спортсменов и гостей, добавил ведущий «Вечернего Урганта».

Вспышка заболевания коронавирусом была впервые зафиксирована в Ухане в 2019 году, сообщает сайт «360». В городе, где проживает порядка 11 млн человек, находится Уханьский институт вирусологии.

Ранее режиссер Олимпиады в Сочи Андрей Болтенко высказался об организации церемонии открытия Игр в Пекине. По его словам, некоторые элементы китайцы скопировали у России.