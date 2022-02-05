В Тайване раскритиковали принятые Москвой и Пекином заявления о принципе «одного Китая»

Тайбэй, 5 февраля. Тайвань осудил совместное заявление России и Китая. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства островного государства.

Тайваньские представители власти выразили протест поддержке принципа «одного Китая» со стороны России. Данный принцип — основа установления дипломатических отношений КНР со всеми странами. В это же время ни одно из государств, которые официально признают Тайвань, не в силах наладить дипконтакты с Пекином.

Также в Тайване раскритиковали принятое Москвой утверждение против независимости островного государства. В официальной информации тайваньского ведомства подчеркнули, что Пекин и Тайбэй не подчиняются друг другу.

«Министерство иностранных дел выражает свой решительный протест, а также резко осуждает ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань)», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о международных отношениях в рамках визита российского лидера в Пекин.