Новый муж актрисы Макеевой начал передавать подарки детям от прошлого брака через знакомых

Москва, 5 февраля. Бизнесмен Роман Мальков мечтает о большой семье в браке с российской актрисой Анастасией Макеевой. При этом пока он пытается поддерживать отношения с наследниками от бывшей жены Светланы Мальковой. Правда, личным посещением детей предприниматель себя не утруждает.

Экс-жена нового мужа Макеевой часто рассказывает подписчикам об отношениях с Мальковым. С ее слов широкая общественность узнает, что мужчина не платит алименты, хотя именно он оставил супругу с четырьмя детьми на руках после 16 лет брака. Также художница делится подробностями отношений переехавшего жить в Москву к новой возлюбленной «отца семейства» с оставшимися жить с матерью наследниками.

Малькова на странице своего Instagram опубликовала Stories, в которой рассказала о поздравлении экс-мужем сына Акима. По словам женщины, бизнесмен просто передал подарок через своего знакомого.

Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

«Папа перевел знакомому 80 евро и попросил купить Акиму самокат. Он купил. Акиму, конечно, сказали, что папа дал денег. Ну, Аким как будто и не услышал», — написала многодетная мать.

Ранее Малькова отреагировала на нежное обращение бизнесмена к их общему сыну по случаю его дня рождения. Она заявила, что предприниматель не заслуживает права называться отцом.