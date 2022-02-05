Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 10:25
10:23
Политика
Политолог Матвейчев усомнился в способности США надавить на Россию с помощью Китая
10:22
Армия
Минобороны РФ: космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
10:22
Общество
Ургант в шутку предложил сделать Ухань местом проведения Олимпиады-2022
10:22
Политика
В Тайване раскритиковали принятые Москвой и Пекином заявления о принципе «одного Китая»
10:18
Общество
Новосибирцы на снегоходах спасли обездвиженного мужчину в лесу
10:17
Происшествия
Главу «Мемориала» вызвали в СК для проверки фактов реабилитации нацизма
10:17
Шоу-бизнес
Новый муж актрисы Макеевой начал передавать подарки детям от прошлого брака через знакомых
10:16
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с двумя фурами в Нижегородской области
10:15
Происшествия
Маршрутный автобус протаранил легковушку на юге Петербурга
10:11
Политика
«Несамостоятельная структура»: Вострецов возмутился «колонизацией Европы без боя»
Все новости

Новый муж актрисы Макеевой начал передавать подарки детям от прошлого брака через знакомых

Шоу-бизнес
Новый муж актрисы Макеевой начал передавать подарки детям от прошлого брака через знакомых
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 5 февраля. Бизнесмен Роман Мальков мечтает о большой семье в браке с российской актрисой Анастасией Макеевой. При этом пока он пытается поддерживать отношения с наследниками от бывшей жены Светланы Мальковой. Правда, личным посещением детей предприниматель себя не утруждает.

Экс-жена нового мужа Макеевой часто рассказывает подписчикам об отношениях с Мальковым. С ее слов широкая общественность узнает, что мужчина не платит алименты, хотя именно он оставил супругу с четырьмя детьми на руках после 16 лет брака. Также художница делится подробностями отношений переехавшего жить в Москву к новой возлюбленной «отца семейства» с оставшимися жить с матерью наследниками.

Малькова на странице своего Instagram опубликовала Stories, в которой рассказала о поздравлении экс-мужем сына Акима. По словам женщины, бизнесмен просто передал подарок через своего знакомого.

Новый муж актрисы Макеевой начал передавать подарки детям от прошлого брака через знакомых
Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

«Папа перевел знакомому 80 евро и попросил купить Акиму самокат. Он купил. Акиму, конечно, сказали, что папа дал денег. Ну, Аким как будто и не услышал», — написала многодетная мать.

Ранее Малькова отреагировала на нежное обращение бизнесмена к их общему сыну по случаю его дня рождения. Она заявила, что предприниматель не заслуживает права называться отцом.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Новый муж актрисы Макеевой начал передавать подарки детям от прошлого брака через знакомых
дети макеева мальков
Комментировать