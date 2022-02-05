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Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Сане

Весь мир
Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Сане
Global Look Press  /  Mohammed al-Azaki/XinHua

Сана, 5 февраля. Военно-воздушные силы возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции нанесли серию авиаударов по контролируемой повстанцами-хуситами территории Йемена.

Целью ВВС стали объекты в столичном городе Сана и других регионах. Как отмечают представители коалиции, данная операция была предпринята ради устранения угрозы для жизни гражданского населения на подведомственной правительству Мансура Хади территории и защиты государств, входящих в военный блок.

Тем не менее позиция хуситов из движения «Ансар Аллах» в этом случае неизменна: они оправдывают свои нападения на Саудовскую Аравию и ОАЭ необходимостью противостоять иностранной агрессии — именно так повстанцы оценивают участие Абу-Даби и Эр-Рияда во внутреннем конфликте на территории Йемена.

Ансар Аллах
Федеральное агентство новостей /

При этом Эмираты стали целью ракет и беспилотников шиитского ополчения лишь недавно — с начала 2022 года. Именно тогда стало ясно, что государство Персидского залива полностью вернулось в конфликт.

С тех пор обстановка на поле боя переменилась: лояльные йеменскому правительству силы смогли выбить хуситов из ранее занятых ими районов в провинции Шабва и продвинуться вглубь их позиций в нефтеносном регионе Мариб, захват которого был ключевой целью предыдущей полны наступления повстанцев.

Также накануне появились данные о столкновениях вблизи в районах Джуба, Абедия и на окраинах города Таиз. Параллельно с этим входящие в арабскую коалицию державы разворачивают антихуситскую кампанию на международных площадках, пытаясь добиться признания повстанческого движения «Ансар Аллах» террористическим.

Несмотря на потери и вынужденное отступление войск в нескольких районах, лидеры шиитского ополчения намерены продолжать сопротивление.

«Наш народ побеждает во всех смыслах этого слова благодаря своим жертвам. Мы не познаем поражения, пока наш народ тверд в своей позиции. Победа будет его союзником», — заявил накануне лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси.

При этом он возложил ответственность за новое обострение в регионе на США, Израиль и Великобританию, которые использовали ОАЭ как инструмент в достижении своих геополитических интересов. На этом фоне Аль-Хуси призвал соотечественников к терпению и пообещал победить всех врагов йеменского народа.

Между тем, продолжающиеся боевые действия в ближневосточной стране еще более отдаляют возможность мирного урегулирования конфликта. Пока стороны не могут сделать шаг к компромиссу, миллионы людей вынуждены сталкиваться с тяжелейшим в истории гуманитарным кризисом и оставаться в статусе беженцев.

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