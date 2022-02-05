«Сорвали маску с Зеленского»: что пишут об атаке Google на украинские оппозиционные СМИ

В ночь с 3 на 4 февраля американская корпорация Google удалила с принадлежащего ей сервиса YouTube каналы UkrLive и «Первый независимый». Это решение цифрового гегемона вызвало взрывную реакцию на Украине. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Закрытие в YouTube двух оппозиционных телеканалов не стало шоком для их подписчиков. По крайней мере, этот шаг вызвал намного меньшее удивление и возмущение, чем год назад, — тогда по представлению президента Владимира Зеленского прекратили вещание каналы NewsOne, ZiK и «112 Украина». Десятки тысяч граждан реально испытали шок, потому что эта мера прямо противоречила конституции, а также потому, что на нее пошел тот самый Зеленский, на которого многие в стране еще возлагали кое-какие надежды. На этот раз оппозиционная аудитория была морально подготовлена.

Напомним, YouTube-канал «112 Украина», на частоте которого вещал UkrLive, обладал «золотой кнопкой», у него было более миллиона подписчиков. Свыше 600 тысяч — у канала NewsOne и у ZiK. Суммарное число подписчиков на закрытых каналах превышало 2,5 миллиона человек. То есть востребованность информации, звучавшей в их эфирах, была огромной.

По наблюдениям корреспондента ФАН, YouTube-каналы, которые попыталась прикрыть Банковая, стали информационной отдушиной для сотен тысяч украинцев.

Регулярно смотреть выпуски новостей на многих местных каналах могут только подготовленные и стойкие зрители. Никого не удивляет, если акцент делается на инфоповодах из США или Британии, которые не имеют никакого отношения к стране. Зритель не услышит об открытии производства, фабрики, стадиона, а о закрытии того или иного завода либо молчат, либо упоминают вскользь. Зато здесь по любому каналу могут долго (сюжет на 3-4 минуты) и обстоятельно вещать о каких-нибудь учениях по гражданской обороне в метро.

Федеральное агентство новостей /

При этом сторонники объективной подачи информации напоминают, что работу многие «телеканалы оппозиционера Виктора Медведчука» начали в момент так называемой революции достоинства. Они набрали основную аудиторию именно тогда, когда их корреспонденты стояли на майдане рядом с митингующими. Но об этом на Украине упоминать не принято — все, что хоть как-то связано с оппозицией, воспринимается официальным политикумом как табу.

В целом эксперты восприняли этот шаг как сигнал поддержки, переданный Вашингтоном Зеленскому, ведь даже за океаном знают, что президента, возможно, травмируют сюжеты о коррупции и социальных проблемах, к которым привела страну непрофессиональная политика власти.

Любопытно и то, что блокировка произошла спустя всего пару дней после выступления «идеолога» американского империализма Джорджа Сороса, в котором он заявил о «борьбе двух систем». Программная речь Сороса, санкции против депутатов ОПЗЖ Олега Волошина и Тараса Козака, а также закрытие YouTube-каналов, возможно, видятся как часть единой политики США по построению «цифровой диктатуры» на Украине.

Больше всех обрадовались закрытию UkrLive и «Первого независимого» украинские «патриоты». Националист Сергей Стерненко написал в соцсетях:

«По состоянию на сегодня удалены YouTube-каналы Медведчука, сразу несколько YouTube-каналов Донбасса, Германия заблокировала вещание Russia Today, Франция также начала проверку RT. И это только за последние сутки! Это просто чудесно. Огорчает лишь, что кремлевский телеканал «Наш» на Украине до сих пор вещает, а президент Зеленский так и не ввел санкций против его совладельца [Евгения] Мураева».

flickr.com / @iphonedigital

По его словам, «рано или поздно всех российских агентов додавят».

«На три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, на воду и на то, как YouTube блокирует кремлевские каналы, — заявил в соцсетях министр культуры Украины Александр Ткаченко. — Блокировка этих каналов на YouTube не случайно произошла после выборов в Германии. Возможно, речь идет об очередном вмешательстве России в заграничный избирательный процесс. Теперь российские власти требуют запретить на своей территории трансляцию всех немецких каналов, известных своей беспристрастностью и соблюдением журналистских стандартов».

Злорадное хихиканье националистов на Украине — дело обычное. Их реакции обычно не содержат никакой доказательной базы — одни эмоции.

Киевский публицист Светлана Крюкова написала по этому поводу:

«UkrLive и «Первый независимый» заблокировал YouTube по жалобе офиса президента — ровно год спустя после того, как три канала Медведчука внесли в санкционный список, открыв преступный ящик Пандоры. С тех пор нам так и не показали ту самую «секретную папку» по Тарасу Козаку. А рейтинг Зеленского почему-то так и не прекратил падать».

Политолог Елена Дьяченко предупредила украинских «патриотов», что не стоит радоваться закрытию YouTube-каналов.

«Патриоты на абонплате сегодня радуются закрытию медведчуковских YouTube-каналов в контексте «борьбы западных демократий с российской пропагандой». Однако и без этого участились конфликты между государственными российскими СМИ и YouTube. Рано или поздно они приведут к тому, что YouTube эту 140-миллионную аудиторию потеряет. Пикантность ситуации в том, что даже у самых раскрученных украинских «патриотов» более 50% просмотров дает российская аудитория. Поэтому они и вещают на русском. Без русского зрителя у всех этих крикунов останутся позорные несколько тысяч просмотров, и это сразу отразится на монетизации. Англоязычной аудитории то, о чем вещают «майданщики», вообще не нужно. Как, впрочем, и русскоязычному сегменту в постсоветских государствах. Конечно, Telegram и Facebook уже готовятся подхватить эту аудиторию, но там нет монетизации. Дорогие патриоты, придется вам теперь прыгать и кричать кричалки бесплатно», — резюмировала она свою позицию.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Да пошли бы они все лесом! Те YouTube-каналы, которые нагло пытаются закрыть американцы, жестко критикуют власти Украины в отношении тарифной и социальной политики, полного игнорирования прав малых бизнесменов, а также всего, что связано с мирным процессом в Донбассе. При этом закрытые каналы критиковали власть исключительно объективно, с фактами в руках. Они работали честно, за что, собственно, их и закрыли», — высказался Шуфрич.

Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы словатакже прокомментировал атаку Google на YouTube-каналы.

Публицист и общественный активист Диана Панченко сообщила:

«Телеканалы UkrLive и «Первый независимый» сменили площадки на YouTube из-за акта цензуры от американской компании. Фактически украинская власть в 2021-м незаконно закрыла пять телевизионных каналов, которые ее критиковали. С другой стороны, корпорация YouTube пытается лишить украинцев возможности знать правду. Но мы продолжим свою работу, мы не остановимся. Мы чувствуем поддержку миллионов украинцев, которые хотят жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. Наша миссия — говорить людям правду, какой бы горькой она не была. Считаем, что на Украине усилиями режима Зеленского создается монополия на информацию путем зачистки и запугивания всех оппозиционных СМИ, вынуждая тем самым большинство населения смотреть ангажированные и пропагандистские СМИ. Но мы продолжим работу. Мы правы, а они — нет».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук отметил, что ни в одном другом государстве так не уничтожалась свобода слова, как на Украине при президенте Зеленском.

«Закрыто пять телеканалов за год господином Зеленским и его окружением. Незаконно закрыты, преступно закрыты. Вы можете привести в пример еще хотя бы одно государство, где бы происходило подобное уничтожение свободы слова? — заявил Медведчук. — Закрытие каналов произошло из-за того, что они поддерживали политиков, которые сорвали маску с Зеленского. Это произошло в конце 2020 года, когда Зеленский потерял свой надутый авторитет, потому что из 73% многие голосовали против [Петра] Порошенко, а не за Зеленского. Туман этой надутости рассеялся. Политики и каналы показали, что это не так. И поэтому он начал уничтожать СМИ, свободу слова, он начал вводить санкции».

По данным украинских СМИ, журналисты закрытых YouTube-каналов вскоре намерены провести акции против политики, проводимой Зеленским. Один из зрителей «Первого независимого» заметил в комментариях:

«Хочется верить: когда каденция Зеленского подойдет к концу, за всю свою политику беспредела он удостоится чести ответить по закону, несмотря на то что он не предоставляет сегодня такой возможности неугодным журналистам».

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