Си Цзиньпин и Токаев обсудили в Пекине межгосударственное сотрудничество

Пекин, 5 февраля. Китайский лидер Си Цзиньпин провел переговоры в Пекине с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которых стороны обсудили межгосударственное сотрудничество, сказано в сообщении МИД КНР.

Главы государств во время встречи затронули ключевые вопросы двусторонних отношений. Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что казахстанская сторона остается другом и партнером Пекина.

«Китай готов углублять взаимное политическое доверие с Казахстаном, продвигать всеобъемлющее сотрудничество с вашей страной, сообща содействовать развитию и процветанию», — сказал председатель КНР.

Стороны также подтвердили готовность к взаимодействию в сфере безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее анонсировал визит Токаева в Россию в феврале 2022 года.