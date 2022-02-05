Соловьев предсказал Белоруссии украинский сценарий без Лукашенко

Минск, 5 февраля. Белоруссия без президента Александра Лукашенко могла бы погрязнуть в тех проблемах, которые терзают Украину. Так считает телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист взял интервью у главы республики. По мнению Соловьева, западные страны пытались предать Лукашенко. Когда у них ничего не вышло, они постарались уничтожить Минск, добавил телеведущий.

«Неважно, как вы относитесь к президенту Белоруссии. Надо просто смотреть тенденции. Очевидно, что республики как самостоятельного государства не было бы», — отметил он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что у него нет ничего общего с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Он напомнил, что не сбежал из страны после начала беспорядков.