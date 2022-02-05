Диетолог Соломатина рассказала, что может стать основой для здорового образа жизни

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с ФАН рассказала, как заменить вредные продукты на полезные и что может стать основой для здорового образа жизни.

У каждого есть свое представление о ЗОЖ. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко привык начинать каждый день с зарядки и завтракать кашей. Кто-то отдает предпочтение растительным продуктам, а кто-то составляет особые диеты. По мнению Елены Соломатиной, подходить к здоровому образу жизни нужно постепенно, ведь не каждому легко, к примеру, вместо жареных котлет включить в рацион мясо на пару.

«В этом случае могут помочь различные травы: кинза, базилик и другие. Можно добавить специи, которые не увеличивают аппетит: перец, имбирь и прочие. Они даже слегка усиливают метаболический процесс. Так, еда на пару не будет казаться слишком пресной с непривычки, к тому же такие специи улучшат пищеварение», — говорит собеседник ФАН.

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Эксперт акцентирует внимание, что переходить на здоровый образ жизни нужно не в ущерб себе и своим желаниям. Кроме того, стоит помнить, что ЗОЖ — это не только правильное питание.

«Делать все нужно по желанию, не надо терпеть то, что категорически не нравится. Надо найти низкокалорийные, но свои продукты. Нельзя забывать и о физической нагрузке, потому что никакой режим питания и диеты без этого работать не будут», — отмечает Соломатина.

Врач-диетолог считает, что физические упражнения лучше выполнять на свежем воздухе.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Для начала это может быть просто ходьба: быстрая, медленная, с интервалами. Не стоит забывать также и о распорядке дня.

«Можно приобрести себе палки для скандинавской ходьбы. Обязательно нужно высыпаться, но не сидеть полночи, а потом спать целый день. Такой режим, наоборот, способствует набору веса. Важно сделать акцент в пользу здорового продукта, тогда не захочется вредной пищи, фастфуда. И тот режим, который для многих является вынужденным после праздников или перед летом, станет основой нового здорового образа жизни», — заключила диетолог.

Стоит отметить, что употребление кофе способно вызвать у человека обезвоживание и повлиять на кислотно-щелочной баланс. Об этом ранее заявляла врач-диетолог Антонина Саволюк. Она посоветовала запивать данный напиток водой.