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Число должников по кредитам в России сократилось на 2%

Экономика
Число должников по кредитам в России сократилось на 2%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 февраля. Количество россиян, имеющих просроченную задолженность, сократилось в 2021 году на 2%. Результаты исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) приводит агентство «Прайм».

Самыми дисциплинированными заемщиками оказались фармацевты и IT-специалисты. Среди них доля должников по кредитам не превышает 1%. Далее идут работники медицины, которые в течение прошлого года снизили уровень просрочки с 5% до 3%.

«По итогам 2021 года количество должников, имеющих просроченную задолженность перед банками со сроком более 90 дней, составило порядка 6 миллионов россиян, таким образом, каждый шестой клиент находится в дефолте. При этом за прошлый год количество должников снизилось на 2%», — отмечают в НАПКА.

Между тем уровень одобрения кредитных заявок банками достиг 35–40% в 2021 году, а в пиковые периоды пандемии показатель не превышал 30%, рассказал гендиректор «Юником24» Дмитрий Африканов.

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