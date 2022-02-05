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Италия и Франция призвали к продолжению диалога с Россией на фоне ситуации вокруг Украины

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 09:52
Политика
Италия и Франция призвали к продолжению диалога с Россией на фоне ситуации вокруг Украины
Global Look Press  /  Jens Schlueter/dpa

Рим, 5 февраля. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили в ходе телефонного разговора последние события на Украине.

Дипломаты подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщает пресс-служба итальянского внешнеполитического ведомства. Также Ди Майо и Ле Дриан призвали к продолжению диалога с Россией.

«Они разделили приверженность продолжению пути диалога с Россией, сохраняя единство европейского фронта в определении общего ответа, cдерживающего по свой функции, который является одновременно эффективным и устойчивым», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Киев в игнорировании Минских соглашений. С течением времени Донбасс все больше отдаляется от Украины, подчеркнул он.

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украина россия франция италия переговоры ле дриан Ди Майо
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