Италия и Франция призвали к продолжению диалога с Россией на фоне ситуации вокруг Украины

Рим, 5 февраля. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили в ходе телефонного разговора последние события на Украине.

Дипломаты подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщает пресс-служба итальянского внешнеполитического ведомства. Также Ди Майо и Ле Дриан призвали к продолжению диалога с Россией.

«Они разделили приверженность продолжению пути диалога с Россией, сохраняя единство европейского фронта в определении общего ответа, cдерживающего по свой функции, который является одновременно эффективным и устойчивым», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Киев в игнорировании Минских соглашений. С течением времени Донбасс все больше отдаляется от Украины, подчеркнул он.