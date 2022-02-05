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Председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает приехать в Нур-Султан осенью 2022 года

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 09:49
Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает приехать в Нур-Султан осенью 2022 года
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пекин, 5 февраля. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба президента казахстанской республики.

Планируется, что китайский лидер нанесет дипломатический визит в Нур-Султан и встретится с представителями власти осенью 2022 года.

Китай и Казахстан — дружественные соседи и стратегические партнеры. По сообщению пресс-службы МИД КНР, Китай поддерживает тактику тесного сотрудничества с казахстанской республикой и намерен оказывать ей поддержку в рамках возможностей.

Ранее на фоне событий в Казахстане председатель КНР Си Цзиньпин направил казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву слова поддержки. В послании Си Цзиньпин выразил надежду на скорейшее разрешение конфликтов и стабильное развитие страны.

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Все новости / Политика / Председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает приехать в Нур-Султан осенью 2022 года
Казахстан Си Цзиньпин китай
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