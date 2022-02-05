Великобритания начнет переброску дополнительных военных сил в Эстонию в феврале

Таллин, 5 февраля. Доставка дополнительного контингента ВС Великобритании в Эстонию запланирована уже в нынешнем месяце. Об этом заявил британский посол в Таллине Росс Аллен.

Глава дипломатического представительства Великобритании в Эстонии Росс Ален в интервью телеканалу ETV+ рассказал о масштабах усиления военного присутствия Соединенного Королевства в прибалтийской стране.

«Сейчас наш находящийся в Германии полк готовится к переброске. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские орудия и так далее, то есть примерно такая же боевая группа, какая уже размещена в Эстонии», — отметил посол.

Аллен подчеркнул, что переброска британских солдат из ФРГ в Эстонию должна начаться в феврале. Ранее сообщалось, что Лондон намерен создать новый военный союз в Европе, пригласив в него Варшаву и Киев.