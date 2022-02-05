Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 10:24
10:23
Политика
Политолог Матвейчев усомнился в способности США надавить на Россию с помощью Китая
10:22
Армия
Минобороны РФ: космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
10:22
Общество
Ургант в шутку предложил сделать Ухань местом проведения Олимпиады-2022
10:22
Политика
В Тайване раскритиковали принятые Москвой и Пекином заявления о принципе «одного Китая»
10:18
Общество
Новосибирцы на снегоходах спасли обездвиженного мужчину в лесу
10:17
Происшествия
Главу «Мемориала» вызвали в СК для проверки фактов реабилитации нацизма
10:17
Шоу-бизнес
Новый муж актрисы Макеевой начал передавать подарки детям от прошлого брака через знакомых
10:16
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с двумя фурами в Нижегородской области
10:15
Происшествия
Маршрутный автобус протаранил легковушку на юге Петербурга
10:11
Политика
«Несамостоятельная структура»: Вострецов возмутился «колонизацией Европы без боя»
Все новости

Reuters: американские военные прибудут в Польшу 5 февраля

Армия
Reuters: американские военные прибудут в Польшу 5 февраля
twitter.com  /  @CJTFOIR

Вашингтон, 5 февраля. Первая группа американских солдат прибудет в Польшу 5 февраля следом за партиями вооружений и бронетехники. Об этом сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

Первые американские военные уже прибыли в Германию в рамках миссии по наращиванию военного потенциала НАТО в Восточной Европе. В Брюсселе милитаризацию мотивируют якобы растущей угрозой «вторжения» России на Украину. Кремль при этом отрицает подобные сообщения и подчеркивает, что НАТО использует «российскую угрозу» для оправдания размещения войск у российских границ.

Ранее СМИ стало известно, что переброска американских войск в Европу была начата Пентагоном даже без согласования с Брюсселем. Она была основана на двусторонних договоренностях с конкретными странами.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Reuters: американские военные прибудут в Польшу 5 февраля
польша нато армия сша
Комментировать