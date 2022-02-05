Reuters: американские военные прибудут в Польшу 5 февраля

Вашингтон, 5 февраля. Первая группа американских солдат прибудет в Польшу 5 февраля следом за партиями вооружений и бронетехники. Об этом сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

Первые американские военные уже прибыли в Германию в рамках миссии по наращиванию военного потенциала НАТО в Восточной Европе. В Брюсселе милитаризацию мотивируют якобы растущей угрозой «вторжения» России на Украину. Кремль при этом отрицает подобные сообщения и подчеркивает, что НАТО использует «российскую угрозу» для оправдания размещения войск у российских границ.

Ранее СМИ стало известно, что переброска американских войск в Европу была начата Пентагоном даже без согласования с Брюсселем. Она была основана на двусторонних договоренностях с конкретными странами.