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Депутат Соболев: Самолеты «судного дня» США готовятся «вырвать ядерные зубы у русского медведя»
Политика
Депутат Соболев: Самолеты «судного дня» США готовятся «вырвать ядерные зубы у русского медведя»
Федеральное агентство новостей  / 

Американские военные регулярно проводят учения по уничтожению ядерных сил России. Об этом в беседе с ФАН рассказал генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Ранее СМИ сообщили, что в США были поднят в воздух сразу три самолета «судного дня», представляющие собой командные пункты для отражения ядерного удара.

«Это обычное явление. Об этом даже наш министр обороны Сергей Шойгу на встрече с китайским коллегой говорил. Практически каждый день американские стратегические бомбардировщики взлетают со своих баз в Великобритании, Италии, других мест дислокации, не входя в воздушное пространство России, выходят на рубеж пуска крылатых ракет, осуществляют электронные пуски и возвращаются на свои базы», — сообщил генерал-лейтенант.

Виктор Соболев также поделился техническими подробностями, что представляют собой такие электронные пуски.

«Ракета не используется. По указанным координатам осуществляется пуск — идет радиолокационная волна. На экране отображается информация о том, удалось попасть по цели или нет», — пояснил собеседник ФАН.

Самолеты «Судного дня» США готовятся «вырвать ядерные зубы у русского медведя»
pxhere.com / pxhere.com

В завершение он подчеркнул, что такие полеты представляют собой часть продуманной стратегии американских военных.

«Они делают это регулярно с разных сторон — Дальнего Востока, запада, севера. Они репетируют свой так называемый первый глобальный обезоруживающий удар по нашим ядерным силам. Его будут производить авиация, флот и ракетные войска Соединенных Штатов. У них это записано в военной доктрине: прежде чем начинать войну, вырвать ядерные зубы у русского медведя», — подытожил депутат Госдумы.

Ранее депутат Анатолий Вассерман в беседе с ФАН прокомментировал работу биолабораторий США по всему миру. Он напомнил, что вызывающие в недружественных странах большой экономический ущерб болезни даже предпочтительнее, чем смертельно опасные вирусы.

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россия сша ядерные силы самолет судного дня виктор соболев
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