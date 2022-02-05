Указ Зеленского «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства» невыполним

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства» априори невыполним. Обозреватель Андрей Союстов считает, что это популистский ход Зеленского, призванный добавить ему политических очков на фоне украинского кризиса.

Указ — просто бомба!

В начале февраля Зеленский подписал указ №36/2022 «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства». Помимо прочего, новый указ президента обязывал кабмин подготовить изменения в государственный бюджет Украины на текущий год, заложив финансирование на повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ до уровня не менее двукратного размера минимальной заработной платы. Кроме того, указ обещал повышение в течение 2023 года денежного довольствия военнослужащих ВСУ, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной зарплаты.

Впрочем, это еще были «цветочки», потому что в роли «ягодок» указа №36/2022 выступали следующие положения:

— увеличение в течение следующих трех лет численности вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ;

— постепенный переход к формированию ВСУ на профессиональной основе и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Сказать, что указ №36/2022 вызвал среди аналитиков эффект разорвавшейся бомбы, это не сказать ничего. Нет, украинские «турбопатриоты» от озвученных Зеленским инициатив, конечно, остались в полном восхищении. Зато у людей более нейтральных, а главное — хоть немного «разбирающиеся в теме», указ №36/2022 вызвал, мягко говоря, недоумение. Почему? Давайте разберемся.

president.gov.ua / Администрация президента Украины

Обратная сторона милитари-шоу

Для начала отмечу, что после Майдана количество личного состава в ВСУ непрерывно увеличивалось. Если в 2013 году общая численность ВСУ достигала 166 тыс. человек, то в 2021-м она доросла почти до 255 тыс. Это стало возможным не только за счет проведения в стране нескольких волн мобилизации, но и благодаря существенно увеличившемуся финансированию ВСУ. Если в 2013 году военные расходы Украины составляли 18,8 млрд гривен (1,11% ВВП), то в 2021 году этот параметр выглядел уже как 267,25 млрд гривен (почти 6% ВВП), а в 2022-м оборонный бюджет страны должен был достигнуть целых 319,4 млрд гривен.

Однако имелась у этого милитари-шоу, устроенного Киевом, и обратная сторона, прямо скажем, не очень оптимистичная.

Строительные компании на Украине не успевали своевременно возводить и ремонтировать военные городки и жилье для солдат и офицеров ВСУ. Учебные центры тоже не поспевали за стремительным ростом численности ВСУ, из-за чего в украинской армии стал падать и так невысокий средний уровень обученности личного состава. Возникла нехватка офицеров.

Впрочем, натаскивание солдат и подготовка комсостава были делом наживным. Куда большие неприятности при формировании новых частей ВСУ возникли в области обеспечения их штатной военной техникой. Базы хранения украинской армии оказались отнюдь не бездонными. Некоторые виды необходимой ВСУ матчасти там имелись в исчезающе малых количествах. Эта характеристика относилась, например, к боевым самолетам и вертолетам, более или менее современным зенитным ракетным комплексам, а также тактическим ракетным комплексам. Ощущалась серьезная нехватка исправной бронетехники. В остром дефиците оказались артиллерийские системы, являющиеся, вообще-то, основным средством огневого поражения противника. Словом, техники в ВСУ не хватало. Та, что имелась, не всегда была исправна. Вышедшую из строя технику не всегда можно было починить из-за недостатка запчастей. Нередки были ситуации, когда к исправным системам вооружения не имелось достаточного количества столь же исправных боеприпасов.

Новостное агентство «Харьков».

Украинский ОПК, серьезно деградировавший после распада СССР, помочь решить ВСУ вышеперечисленные проблемы не мог. Поставки вооружения ВСУ из-за границы, безусловно, имели хороший пиар-эффект. Однако удовлетворить спектр потребностей украинской армии в боевом железе они могли лишь частично. Чтобы не оставить войска безоружными, лишенными транспорта и средств связи, украинским генералам по мере продолжения формирования в ВСУ новых бригад приходилось «размазывать» имеющуюся технику по своим частям все более «тонким слоем». Получалось, что на бумаге военный потенциал ВСУ непрерывно рос, а на деле — не особенно. Кое-где он не рос совсем. Например, в ВВС. Да, Киев пытался заместить нехватку в своей военной авиации ударных бортов закупками разведывательно-ударных беспилотников. Но это было откровенно паллиативное решение.

Откуда возьмутся деньги?

Непрерывно «разбухающая» украинская армия «съедала» все больше денег. Даже несмотря на сотни миллионов долларов, которые западные «партнеры» Киева, в первую очередь США, каждый год выделяли в качестве финансовой помощи ВСУ, украинский госбюджет содержал свою армию все с большим трудом. Чтобы не быть голословным, напомню, что военный бюджет в 2021 году стал на Украине самой крупной строкой расходов после обслуживания государственного долга. При этом сам госбюджет страны на указанный год предусматривал дефицит на уровне 5,5% ВВП, а также доходную часть на уровне 37,53 млрд долларов при расходах в 45,64 млрд долларов.

Уже в 2021 году сложившаяся на Украине система финансового обеспечения ВСУ откровенно трещала по швам. Устоявшейся практикой в армии стали постоянные задержки выплат. Только по официальным данным, к сентябрю 2021 года Министерство обороны Украины задолжало украинским военнослужащим выплаты денежного обеспечения и других видов денежной помощи на сумму в 1 млрд 465,8 млн гривен. Неофициально данная сумма могла быть больше раз в пять, а то и в десять.

И вот в такой ситуации Зеленский подписывает указ №36/2022! Неудивительно, что этот документ сразу вогнал специалистов в состояние, близкое к ступору.

Увеличение денежного довольствия военнослужащих ВСУ (при том что сейчас и прежние суммы своевременно не выплачиваются)!

Увеличение численности личного состава ВСУ и формирование 20 новых бригад (откуда для них возьмутся вооружение и техника?)!

Переход к формированию ВСУ на профессиональной основе и скорое прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу!

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

По самым скромным подсчетам и чисто в денежном исчислении претворение в жизнь положений указа №36/2022 поставит Киев перед необходимостью изыскать дополнительно для военного бюджета не менее 10 млрд долларов в год. Откуда украинские власти возьмут такие деньги? Украинские «турбопатриоты» с легким сердцем отвечают: «Запад даст». При всем уважении к Западу, нет, не даст. За 2014–2021 гг. вся финансовая помощь Вашингтона Киеву, включая американские траты на укрепление обороноспособности ВСУ, составила 4,6 млрд долларов. С учетом этого показателя поверить в то, что Белый дом согласится специально для ВСУ ежегодно отстегивать дополнительные 10 млрд долларов, это уже ненаучная фантастика.

«На бумаге можно сделать»

Если непредвзято рассмотреть содержание указа №36/2022, то становится абсолютно понятно, что в текущих обстоятельствах реализация подписанного Зеленским документа просто невозможна. Показательно, что к выводу о заведомой невыполнимости прожекта Владимира Александровича пришел и бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций (ССО) генерал ВСУ Сергей Кривонос.

«На бумаге это можно сделать абсолютно спокойно. Проблема в том, придут ли люди. Нужно научить людей, укомплектовать, организовать 20 пунктов постоянной дислокации, чтобы где-то этих людей разместить. Это казармы, парки для техники… Саму технику, в конце концов, нужно откуда-то взять. Этот указ выглядит достаточно проблематично с точки зрения практического исполнения», — констатировал Кривонос, добавив, что увеличивать численность ВСУ вообще не имеет смысла, поскольку современные войны ведутся в большей степени современным вооружением, а не живой силой.

Но зачем же тогда в Офисе президента Украины такой априори невыполнимый указ составили? Ответ может быть только один. Указ №36/2022 — это не более чем очередной чисто популистский ход Зеленского, призванный добавить ему политических очков на фоне украинского кризиса. Еще этот указ можно рассматривать как подготовительное мероприятие Владимира Александровича перед следующими президентскими выборами. Ведь в украинском политикуме укоренилась практика, при которой главное — что-нибудь избирателям громко пообещать, а выполнять эти обещания совершенно не обязательно. Ибо всегда можно сослаться на то, что выполнению твоих планов помешала злодейская «рука Кремля»!

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.