Историк Снегуров: «Украинские чиновники зря радуются победе над памятником Суворову»

Сражаться с памятниками — занятие неблаговидное и бессмысленное. Можно разбить изваяние, но история в любом случае расставит все по своим местам. Об этом ФАН заявил заслуженный учитель Российской Федерации, историк Александр Снегуров.

На Украине, в Полтаве, демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. С инициативой сноса выступил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, который заявил, что образ прославленного генералиссимуса, жившего в XVIII веке, являлся «одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды».

Профессор МГПУ Александр Снегуров рассказал, что категорически против борьбы с памятниками, где бы они ни находились. Он добавил, что бороться с историко-культурным наследием, вводя его в формат сиюминутных политических задач и инсинуаций, неразумно.

«Александр Суворов был полководцем, который беззаветно служил своей Родине. Он участвовал в подавлении польского восстания, отражал внешние и внутренние атаки. Он не политик, а полководец, который спал у костра вместе с солдатами и ел с ними из одного котелка. Тем не менее, как мы видим, всегда найдутся люди, которые будут ненавидеть историческую персону. В столице Дании, Копенгагене, на каждом шагу встречаются памятники древним королям. У них было много врагов, но никто не догадался сносить статуи. Чаще всего там страдает почему-то знаменитая скульптура Русалочки. Это еще раз говорит о том, что идеологии у вандализма быть не может. Все ссылки на политику и попытки обосновать свои неблаговидные поступки со стороны разрушителей — просто слова», — пояснил общественный деятель.

Prt Scr facebook.com / Декомунізація. Україна.

Снегуров выразил мнение: если следовать подобным принципам, следует снести абсолютно все памятники, ведь всегда найдется тот, кто будет недоволен исторической личностью или какими-либо событиями.

«Битва с памятниками — чума, которая охватила нашу планету в XXI веке. Когда-то нечто подобное наблюдалось в послереволюционной России. А также мы видели войну с памятниками конфедератов недавно на территории США. Все это я считаю дикими ошибками. В Польше подвергся гонениям музей Кутузова. В Варшаве уничтожают памятники советским воинам, сложившим головы при освобождении этого города от фашистов. При этом в Германии ухаживают за могилами наших солдат-героев в Трептов-парке», — подчеркнул педагог.

Собеседник ФАН заключил, что сражаться с памятниками, как это делают сегодня на Украине и в некоторых других странах, — бесперспективно. Снегуров обратил внимание, что подобные поступки не идеология, а обычный вандализм. Он добавил, что некоторые люди используют разрушение исторических объектов, полагая, что подобными действиями добывают себе политический капитал. Педагог напомнил, что история всегда обличала таких «деятелей».

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