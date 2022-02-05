«Этот день в истории». Что произошло 5 февраля, праздники, факты, люди

5 февраля отмечается Всемирный день «Нутеллы». История популярной шоколадно-ореховой пасты началась в 1946 году. Изобрел лакомство владелец пекарни кондитер Пьетро Ферреро. Первые 18 лет паста продавалась под названием «Джандуйя» в честь традиционного пьемонтского рецепта, на основе которого и была разработана.

В 1901 году в Москве открыл магазин петербургский купец Григорий Елисеев. Сейчас гастроном на Тверской известен своими роскошными интерьерами. Сначала он был известен как «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Во время реконструкции этого здания впервые в России были применены строительные леса.

5 февраля 1919 года открылась первая в мире пассажирская авиалиния. В этот день гражданский самолет вылетел из Берлина в Веймар. Сперва в качестве пассажирских использовали сохранившиеся военные авиасуда. У бипланов были открытые кабины, поэтому пассажиры перед посадкой обязательно надевали шлемы, очки и комбинезоны.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».