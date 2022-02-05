Постановщик Олимпиады в Сочи назвал минималистичной церемонию открытия игр в Пекине

Москва, 5 февраля. Китай не оправдал ожиданий постановщика зимних Олимпийских игр в Сочи Андрея Болтенко, представив более скромную церемонию открытия по сравнению с летними Играми 2008 года.

Зимняя Олимпиада открылась 4 февраля в Пекине. Церемония состоялась на стадионе «Птичье гнездо». По словам Болтенко, в 2008 году Китай организовал грандиозное действо, в которое вложили много средств и усилий.

«И в каком-то смысле, наверное, они сделали все так, как и обещали. Говорили, что мы увидим то, что не предполагаем, собственно, так и произошло», — поделился режиссер с изданием «Взгляд».

Китайцы отказались от традиционного максимализма и показали минималистичное открытие, добавил он. Все было сделано профессионально и красиво с использованием потрясающей пиротехники, однако это не впечатлило Болтенко. Организаторы Олимпиады в Китае не придумали ничего нового. Кроме того, они повторили схему выхода атлетов, как это было реализовано в Сочи, подытожил он.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев показал битком набитые автобусы в Пекине. По словам журналиста, жители Китая не соблюдают требования держать дистанцию в 1,5 метра для предотвращения распространения коронавируса.