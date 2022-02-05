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Российские сантехники и электрики повысили стоимость услуг до 5 тысяч рублей

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 09:26
Экономика
Российские сантехники и электрики повысили стоимость услуг до 5 тысяч рублей
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Москва, 5 февраля. Услуги сантехников и электриков стали дороже. Российские разнорабочие повысили расценки из-за роста стоимости расходных материалов и инструментов, сообщает «Коммерсантъ».

По подсчетам специалистов сервиса YouDo, средняя стоимость услуг частных мастеров подорожала в прошлом году на 20%. Такой показатель более чем в два раза превышает уровень инфляции (8,4%).

Проведение сантехнических работ сейчас стоит более 3 тысяч рублей, электромонтажных — до 5 тысяч. Услуги мастера на час подорожали до 2,7 тысячи, помощника по переезду — до 5,5 тысячи.

Глава маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков прогнозирует удорожание обслуживания разнорабочими и в нынешнем году.

«В первую очередь это произойдет за счет продолжающегося роста спроса, так как все больше людей готовы делегировать решение бытовых задач. Кроме того, продолжают расти цены на автомобильное топливо, материалы и иные составляющие себестоимости», — пояснил он.

С начала февраля розничная стоимость бензина в России увеличилась на 8-9 копеек. Цены меняются неравномерно, ситуация отличается в зависимости от региона.

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рост цен сантехники электрики
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