Сотрудники МЧС спасли жизнь застрявшей между домов косуле в ЕАО

Биробиджан, 5 февраля. Косуля застряла между хозяйственных построек на улице Ясеневая в поселке Тукалевского. Спасатели помогли животному выбраться из «плена».

Один из местных жителей увидел застрявшую между хозяйственных построек косулю. Мужчина решил ее не трогать и позвонил в МЧС РФ по ЕАО.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытянули животное с помощью веревки, защитив руки специальными перчатками от прокуса. После этого косулю осмотрели на наличие ран и повреждений. Кожа и кости животного были целы. Сотрудники МЧС вывезли зверя на автомобиле в окрестности заповедника Бастак. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее рыбаки спасли косулю, которая замерзала на льду реки в Приморском крае. Животное не могло передвигаться самостоятельно, поэтому мужчины поспешили ему на помощь.