Губерниев показал антисанитарную обстановку в автобусах Пекина после церемонии открытия ОИ

Пекин, 5 февраля. Российский комментатор Дмитрий Губерниев продемонстрировал, как толпы журналистов уезжают в переполненных автобусах с церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Журналист негативно и с долей иронии воспринял происходящее на посадочной площадке возле стадионе «Птичье гнездо». Он оказался в замешательстве из-за невозможности организаторов мероприятия обеспечить соблюдение санитарных норм.

«Вот друзья, вот. Организация китайская, прекрасная. Смотрите, социальная дистанция. Все, как мы любим, для журналистов после открытия. Все, все здесь. Не пропустим "Омикрон"», — прокомментировал ситуацию Губерниев, опубликовав видео в своем Telegram-канале.

Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоялась накануне. Мероприятие прошло на стадионе «Птичье гнездо». Среди гостей был и президент России Владимир Путин, который прибыл в Пекин для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.