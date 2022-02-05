Ловля ласточек в Пекине: ситуацию в мировой политике начинают определять Россия и Китай

Переговоры лидеров РФ и КНР 4 февраля 2022 года в Пекине в своей открытой части особых сенсаций не принесли. Владимир Путин и Си Цзиньпин не сделали каких-то громких ультимативного характера заявлений, не угрожали совместной войной США и их союзникам, не обещали потрясений глобальным рынкам и «мира, который больше никогда не будет прежним», — человечеству. Все было максимально позитивно и миролюбиво, как и полагается в случае больших праздников, спортивных в том числе. А данное событие было приурочено одновременно к открытию XXIV зимних Олимпийских игр и к Празднику весны, который в этом году отмечается с 1 по 6 февраля. В 60-летнем китайском зодиакальном цикле наступивший год считается годом Черного (Синего) Тигра, принадлежащего стихии Воды. Предшествующим таким же годом был 1962-й, вошедший в историю как год Карибского кризиса, который полностью соответствует определению из совместного заявления РФ и КНР о «перераспределении баланса мировых сил».

Но если 60 лет назад речь шла о достижении военно-стратегического паритета между СССР и США с формированием двухполярного мира, то сегодня речь идет о Соединенных Штатах и их союзниках уже как о «некоторых силах, представляющих меньшинство на мировой арене», то есть о достижении российско-китайскими межгосударственными отношениями нового типа превосходства над «военно-политическими союзами времен холодной войны», т. е. над НАТО в первую очередь. Это вроде бы проходное по форме, но более чем значимое по сути своей заявление должно быть услышано и понято всеми странами и народами мира. В том числе — странами и народами коллективного Запада, долгие годы находившимися и продолжающими находиться в зоне влияния США. Учитывая безусловную финансово-экономическую мощь современного Китая и доказанную военно-техническую мощь современной России, указанная цель «вместе создавать международные отношения нового типа» — далеко не пустые слова, хотя, например, объем взаимной торговли оба лидера в своих выступлениях по старинке определяли в долларах.

Помимо всего прочего, лидерами РФ и КНР в их совместном заявлении были обозначены те международные площадки, в рамках которых международные отношения нового типа планируется создавать: это ООН (включая его специализированные институты, в том числе ВОЗ), G20, БРИКС, ШОС, ВТО, АТЭС и АСЕАН. Также был подтвержден курс на реализацию и параллельную интеграцию проектов Евразийского экономического союза и «Один пояс, один путь», а также на сотрудничество в Арктике и в космосе, в сферах здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), транспорта и энергетики. При этом особый акцент был сделан на обеспечении безопасности глобального киберпространства, в том числе через интернационализацию управления сетью Интернет и равные права на управление ею, что на деле означает ликвидацию исторически сложившегося лидерства США в данной сфере.

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Отдельно стоить отметить, что, поддерживая в целом борьбу с изменениями климата, Россия и Китай выступили против «создания новых барьеров в международной торговле под предлогом борьбы с изменением климата», т. е. планов введения углеродного налога на экспорт из развивающихся в развитые страны. Но тогда кому будет, спрашивается, нужна зеленая экономическая и энергетическая повестка в целом?

Если обратиться к классическим китайским стратагемам, то можно сказать, что в ходе своей встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин использовали одну из стратагем прямой атаки на противника, а конкретно — «Если хочешь поймать — отпусти», которая в первоисточнике трактуется следующим образом:

«Теснимый противник будет еще сражаться. Противник, имеющий пути для бегства, сражаться не будет. Нужно преследовать его, не давая ему передышки, Но и не тесня его чрезмерно. Когда силы противника иссякнут, Его воля сражаться исчезнет. Когда же вражеская армия рассеется, Ее можно пленить, даже не замочив в крови оружие».

Данная стратагема применяется как раз в случае достаточно уверенного превосходства над противником для использования этого превосходства как фактора давления с целью разобщения и ослабления его сил. В качестве исторического примера можно привести завершающий этап Великой Отечественной войны, когда страны, бывшие союзниками нацистского Третьего рейха стали разрывать с ним отношения, выходить из войны или переходить на сторону СССР, объявляя войну недавнему «патрону». Сталин шел на это, чтобы сократить дальнейшие потери Красной армии и нашей страны в целом. Так было, в частности, с Финляндией, Румынией и Болгарией.

Возможно, нечто похожее нам предстоит увидеть в ближайшее время применительно к коллективному Западу; разумеется, в иных, не настолько очевидных и сжатых по времени формах. Во всяком случае, о своих срочных визитах в Москву уже заявили политические лидеры Франции (7 февраля), Германии (14 февраля) и Бразилии (дата пока не определена). И это будут даже не первые (как венгерский премьер Виктор Орбан или аргентинский президент Альберто Фернандес), а уже вторые или даже третьи ласточки.