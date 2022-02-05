Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 10:24
10:22
Армия
Минобороны РФ: космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
10:22
Общество
Ургант в шутку предложил сделать Ухань местом проведения Олимпиады-2022
10:22
Политика
В Тайване раскритиковали принятые Москвой и Пекином заявления о принципе «одного Китая»
10:18
Общество
Новосибирцы на снегоходах спасли обездвиженного мужчину в лесу
10:17
Происшествия
Главу «Мемориала» вызвали в СК для проверки фактов реабилитации нацизма
10:17
Шоу-бизнес
Новый муж актрисы Макеевой начал передавать подарки детям от прошлого брака через знакомых
10:16
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с двумя фурами в Нижегородской области
10:15
Происшествия
Маршрутный автобус протаранил легковушку на юге Петербурга
10:11
Политика
«Несамостоятельная структура»: Вострецов возмутился «колонизацией Европы без боя»
10:08
Политика
Си Цзиньпин и Токаев обсудили в Пекине межгосударственное сотрудничество
Все новости

Ловля ласточек в Пекине: ситуацию в мировой политике начинают определять Россия и Китай
Политика
Ловля ласточек в Пекине: ситуацию в мировой политике начинают определять Россия и Китай
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Переговоры лидеров РФ и КНР 4 февраля 2022 года в Пекине в своей открытой части особых сенсаций не принесли. Владимир Путин и Си Цзиньпин не сделали каких-то громких ультимативного характера заявлений, не угрожали совместной войной США и их союзникам, не обещали потрясений глобальным рынкам и «мира, который больше никогда не будет прежним», — человечеству. Все было максимально позитивно и миролюбиво, как и полагается в случае больших праздников, спортивных в том числе. А данное событие было приурочено одновременно к открытию XXIV зимних Олимпийских игр и к Празднику весны, который в этом году отмечается с 1 по 6 февраля. В 60-летнем китайском зодиакальном цикле наступивший год считается годом Черного (Синего) Тигра, принадлежащего стихии Воды. Предшествующим таким же годом был 1962-й, вошедший в историю как год Карибского кризиса, который полностью соответствует определению из совместного заявления РФ и КНР о «перераспределении баланса мировых сил».

Но если 60 лет назад речь шла о достижении военно-стратегического паритета между СССР и США с формированием двухполярного мира, то сегодня речь идет о Соединенных Штатах и их союзниках уже как о «некоторых силах, представляющих меньшинство на мировой арене», то есть о достижении российско-китайскими межгосударственными отношениями нового типа превосходства над «военно-политическими союзами времен холодной войны», т. е. над НАТО в первую очередь. Это вроде бы проходное по форме, но более чем значимое по сути своей заявление должно быть услышано и понято всеми странами и народами мира. В том числе — странами и народами коллективного Запада, долгие годы находившимися и продолжающими находиться в зоне влияния США. Учитывая безусловную финансово-экономическую мощь современного Китая и доказанную военно-техническую мощь современной России, указанная цель «вместе создавать международные отношения нового типа» — далеко не пустые слова, хотя, например, объем взаимной торговли оба лидера в своих выступлениях по старинке определяли в долларах.

Помимо всего прочего, лидерами РФ и КНР в их совместном заявлении были обозначены те международные площадки, в рамках которых международные отношения нового типа планируется создавать: это ООН (включая его специализированные институты, в том числе ВОЗ), G20, БРИКС, ШОС, ВТО, АТЭС и АСЕАН. Также был подтвержден курс на реализацию и параллельную интеграцию проектов Евразийского экономического союза и «Один пояс, один путь», а также на сотрудничество в Арктике и в космосе, в сферах здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), транспорта и энергетики. При этом особый акцент был сделан на обеспечении безопасности глобального киберпространства, в том числе через интернационализацию управления сетью Интернет и равные права на управление ею, что на деле означает ликвидацию исторически сложившегося лидерства США в данной сфере.

Ловля ласточек в Пекине: ситуацию в мировой политике начинают определять Россия и Китай
wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

Отдельно стоить отметить, что, поддерживая в целом борьбу с изменениями климата, Россия и Китай выступили против «создания новых барьеров в международной торговле под предлогом борьбы с изменением климата», т. е. планов введения углеродного налога на экспорт из развивающихся в развитые страны. Но тогда кому будет, спрашивается, нужна зеленая экономическая и энергетическая повестка в целом?

Если обратиться к классическим китайским стратагемам, то можно сказать, что в ходе своей встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин использовали одну из стратагем прямой атаки на противника, а конкретно — «Если хочешь поймать — отпусти», которая в первоисточнике трактуется следующим образом:

«Теснимый противник будет еще сражаться.

Противник, имеющий пути для бегства, сражаться не будет.

Нужно преследовать его, не давая ему передышки,

Но и не тесня его чрезмерно.

Когда силы противника иссякнут,

Его воля сражаться исчезнет.

Когда же вражеская армия рассеется,

Ее можно пленить, даже не замочив в крови оружие».

Данная стратагема применяется как раз в случае достаточно уверенного превосходства над противником для использования этого превосходства как фактора давления с целью разобщения и ослабления его сил. В качестве исторического примера можно привести завершающий этап Великой Отечественной войны, когда страны, бывшие союзниками нацистского Третьего рейха стали разрывать с ним отношения, выходить из войны или переходить на сторону СССР, объявляя войну недавнему «патрону». Сталин шел на это, чтобы сократить дальнейшие потери Красной армии и нашей страны в целом. Так было, в частности, с Финляндией, Румынией и Болгарией.

Возможно, нечто похожее нам предстоит увидеть в ближайшее время применительно к коллективному Западу; разумеется, в иных, не настолько очевидных и сжатых по времени формах. Во всяком случае, о своих срочных визитах в Москву уже заявили политические лидеры Франции (7 февраля), Германии (14 февраля) и Бразилии (дата пока не определена). И это будут даже не первые (как венгерский премьер Виктор Орбан или аргентинский президент Альберто Фернандес), а уже вторые или даже третьи ласточки.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ловля ласточек в Пекине: ситуацию в мировой политике начинают определять Россия и Китай
путин россия китай цзиньпин запад
Комментировать