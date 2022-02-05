Публицист Голиков: январские погромы в Казахстане начались из-за межклановой борьбы

Алма-Ата, 5 февраля. Массовые акции протеста, которые развернулись в январе текущего года в Казахстане, были обусловлены внутренней межклановой борьбой. Об этом заявил публицист из Алма-Аты Святослав Голиков.

По мнению специалиста, главной целью незаконных акций протеста и погромов был не передел сфер влияния политических и финансовых элит, а полноценный госпереворот. События развернулись именно в январе из-за того, что у экс-президента республики Нурсултана Назарбаева резко ухудшилось самочувствие.

«Далее можно, в принципе, допустить, что заговорщики ситуативно воспользовались массовыми протестами, однако есть основания предполагать, что акция могла быть подготовлена заблаговременно», — указал Голиков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен пребывать в качестве лидера страны больше двух сроков. Он также добавил, что не допустит внесения изменений в основной закон страны.