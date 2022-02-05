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Более 900 тысяч американцев скончались от коронавируса с начала пандемии

Общество
Более 900 тысяч американцев скончались от коронавируса с начала пандемии
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Вашингтон, 5 февраля. Более 900 тысяч летальных случаев, вызванных коронавирусом, зафиксировали в Соединенных Штатах с начала пандемии. Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса со ссылкой на сведения властей.

За последний четыре недели скончались порядка 60 тысяч американцев. По информации телеканала CNN, наибольшая доля летальных случаев приходится на ноябрь 2020 — февраль 2021 года. Тогда в стране зафиксировали резкий скачок заболеваемости.

В общей сложности за время пандемии коронавирусом заразились 76,2 миллиона граждан Соединенных Штатов. При этом более 17 миллионов случаев зафиксировали в последние четыре недели на фоне распространения омикрон-штамма.

Абсолютный рекорд по числу заражений ранее зафиксировали в Чили. За 3 февраля положительный результат теста на коронавирус получили почти 30 тысяч человек.

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