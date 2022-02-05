Пожилой житель Башкирии погиб при пожаре в одноэтажном доме

Уфа, 5 февраля. Пожар охватил двухквартирный одноэтажный дом в Гафурийском районе Башкирии минувшей ночью. Жертвой возгорания стал 60-летний мужчина.

Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб в 01:15 субботы (23:15 пятницы по московскому времени). Горел одноэтажный дом из кирпича, расположенный по Усольской в селе Табынское. Его площадь составляет 70 квадратных метров.

Спасатели обнаружили на месте пожара тело 60-летнего местного жителя. Локализовать возгорание удалось в течение получаса, еще через 30 минут огонь был полностью потушен, уточнили в региональном управлении МЧС России.

Еще один пожар с летальным исходом ранее произошел в Колыванском районе Новосибирской области. Огонь охватил домик сторожа, в результате чего погибли два пенсионера.