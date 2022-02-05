Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 08:53
08:51
Происшествия
Квартира загорелась из-за мусора в Московском районе Петербурга
08:48
Политика
Публицист Голиков: январские погромы в Казахстане начались из-за межклановой борьбы
08:43
Общество
Более 900 тысяч американцев скончались от коронавируса с начала пандемии
08:42
Происшествия
Пожилой житель Башкирии погиб при пожаре в одноэтажном доме
08:34
Спорт
Сборная России поборется за золото чемпионата Европы по мини-футболу с Португалией
08:33
Спорт
Власти Китая сообщили о 45 новых случаях заражения коронавирусом среди прибывших на Игры
08:18
Общество
Три простых правила могут повысить эффективность электронного градусника
08:16
Общество
Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения собак
08:13
Политика
Посольство России: заявление США по DW показало лицемерие Запада
08:13
Общество
Юрист Ромашова посоветовала проверять прописку владельцев при покупке банкротной квартиры
Все новости

Пожилой житель Башкирии погиб при пожаре в одноэтажном доме

Происшествия
Пожилой житель Башкирии погиб при пожаре в одноэтажном доме
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Уфа, 5 февраля. Пожар охватил двухквартирный одноэтажный дом в Гафурийском районе Башкирии минувшей ночью. Жертвой возгорания стал 60-летний мужчина.

Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб в 01:15 субботы (23:15 пятницы по московскому времени). Горел одноэтажный дом из кирпича, расположенный по Усольской в селе Табынское. Его площадь составляет 70 квадратных метров.

Спасатели обнаружили на месте пожара тело 60-летнего местного жителя. Локализовать возгорание удалось в течение получаса, еще через 30 минут огонь был полностью потушен, уточнили в региональном управлении МЧС России.

Еще один пожар с летальным исходом ранее произошел в Колыванском районе Новосибирской области. Огонь охватил домик сторожа, в результате чего погибли два пенсионера.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Пожилой житель Башкирии погиб при пожаре в одноэтажном доме
пожар башкирия мчс рф
Комментировать