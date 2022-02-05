Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 08:53
08:51
Происшествия
Квартира загорелась из-за мусора в Московском районе Петербурга
08:48
Политика
Публицист Голиков: январские погромы в Казахстане начались из-за межклановой борьбы
08:43
Общество
Более 900 тысяч американцев скончались от коронавируса с начала пандемии
08:42
Происшествия
Пожилой житель Башкирии погиб при пожаре в одноэтажном доме
08:34
Спорт
Сборная России поборется за золото чемпионата Европы по мини-футболу с Португалией
08:33
Спорт
Власти Китая сообщили о 45 новых случаях заражения коронавирусом среди прибывших на Игры
08:18
Общество
Три простых правила могут повысить эффективность электронного градусника
08:16
Общество
Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения собак
08:13
Политика
Посольство России: заявление США по DW показало лицемерие Запада
08:13
Общество
Юрист Ромашова посоветовала проверять прописку владельцев при покупке банкротной квартиры
Все новости

Сборная России поборется за золото чемпионата Европы по мини-футболу с Португалией

Спорт
Сборная России поборется за золото чемпионата Европы по мини-футболу с Португалией
Prt Scr youtube.com  /  AMFR TV

Амстердам, 5 февраля. Национальная команда России обыграла сборную Украины в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу со счетом 3:2, гарантировав себе серебряные медали турнира.

Соперником россиян в финале станет Португалия. Команда обыграла в полуфинале семикратных чемпионов Европы — сборную Испании со счетом 3:2. По ходу матча португальцы уступали 0:2, однако смогли найти в себе силы и переломить ход встречи.

Матч за золото пройдет в Амстердаме на стадионе «Зигго Дом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Полуфинальный матч между Россией и Украиной был омрачен поведением фанатов. С трибун на протяжении всего матча звучали националистические и антироссийские лозунги. Депутат Госдумы Николай Валуев призвал не концентрироваться на этом инциденте и направить все силы на подготовку к финалу.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Сборная России поборется за золото чемпионата Европы по мини-футболу с Португалией
сборная россии финал чемпионат европы сборная украины мини-футбол сборная Португалии
Комментировать