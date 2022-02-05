Сборная России поборется за золото чемпионата Европы по мини-футболу с Португалией

Амстердам, 5 февраля. Национальная команда России обыграла сборную Украины в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу со счетом 3:2, гарантировав себе серебряные медали турнира.

Соперником россиян в финале станет Португалия. Команда обыграла в полуфинале семикратных чемпионов Европы — сборную Испании со счетом 3:2. По ходу матча португальцы уступали 0:2, однако смогли найти в себе силы и переломить ход встречи.

Матч за золото пройдет в Амстердаме на стадионе «Зигго Дом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Полуфинальный матч между Россией и Украиной был омрачен поведением фанатов. С трибун на протяжении всего матча звучали националистические и антироссийские лозунги. Депутат Госдумы Николай Валуев призвал не концентрироваться на этом инциденте и направить все силы на подготовку к финалу.