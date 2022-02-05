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Власти Китая сообщили о 45 новых случаях заражения коронавирусом среди прибывших на Игры

Спорт
Власти Китая сообщили о 45 новых случаях заражения коронавирусом среди прибывших на Игры
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 5 февраля. ПЦР-тестирование в аэропорту и в Олимпийской деревне выявило 45 новых случаев заражения коронавирусом среди участников и официальных лиц Олимпиады. Об этом сообщили в оргкомитете.

В Китай 4 февраля, по данным властей, прибыло 287 человек, из них 138 спортсменов и официальных лиц. Также 149 «представителей других заинтересованных сторон». Заражения были выявлены у 25 спортсменов и официальных лиц и 20 у представителей сторон.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине и завершатся 20 февраля. Тысячи спортсменов из разных стран мира померятся силами в различных дисциплинах. Вчера 4 февраля состоялась торжественная церемония открытия соревнований на стадионе «Птичье гнездо».

На открытие Олимпиады присутствовал лично президент России Владимир Путин. Он прибыл в столицу Китая, чтобы провести переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

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