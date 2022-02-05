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Три простых правила могут повысить эффективность электронного градусника

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 08:18
Общество
Три простых правила могут повысить эффективность электронного градусника
pixabay.com  /  leo2014

Москва, 5 февраля. Электронный градусник считается современной альтернативой ртутного варианта. Но не всем удается использовать его правильно, из-за чего страдают результаты измерения.

Повысить эффективность и облегчить пользование электронным градусником можно с помощью трех простых правил. Прежде всего важно правильно расположить прибор на теле. Для этого необходимо положить его вдоль и прижать рукой, чтобы корпус градусника прогревался равномерно, передает «Слово и Дело».

Еще одна ошибка заключается в слишком быстром включении прибора. Перед этим его лучше подержать в руках пару минут. За это время он немного нагреется и измерит температуру тела быстрее. Кроме того, такой способ сэкономит заряд батареи.

Третье правило связано со звуковым сигналом, который подает термометр через несколько минут после начала измерения. Он означает, что температура стабилизировалась, но все еще может расти. После сигнала рекомендуется подождать еще две–три минуты, чтобы прибор показал более точную температуру.

Высокая температура тела может свидетельствовать о развитии многих опасных заболеваний, в числе которых COVID-19. Особенно опасной лихорадка считается для людей старше 60 лет при заражении омикрон-штаммом.

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