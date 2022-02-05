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Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения собак

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 08:37
Общество
Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения собак
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Чита, 5 февраля. Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края. Причиной подобного решения стала обострившаяся угроза нападения бездомных собак на людей, сообщили в региональном правительстве.

Введенный режим позволить контролировать кормление беспризорных животных, а также различные попытки препятствования отлову. Государственную ветеринарную службу обязали организовать временные приюты, а также составить список потребностей для строительства постоянных. Органам местного самоуправления поставлена приоритетная задача по обеспечению безопасности людей.

«Причина объявленной повышенной готовности — крайне острая проблема угрозы нападений безнадзорных собак на человека. Проводимая в обязательном порядке после отлова стерилизация не снижает у собак инстинктов охраны территории и охраны добычи пищи, что подтверждается частыми случаями агрессии безнадзорных животных», — говорится в сообщении.

С начала текущего года в крае было зарегистрировано 64 случая нападения бездомных собак на людей. За прошедший год зафиксировали порядка 2,3 тысячи случаев. Из них более 200 укусов были с опасной локализацией.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал проблему бездомных собак. Он предложил разработать в России меры поддержки частных приютов для животных.

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