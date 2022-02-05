Посольство России: заявление США по DW показало лицемерие Запада

Москва, 5 февраля. Заявление американского госсекретаря Неда Прайса о закрытии офиса телеканала Deutsche Welle в Москве стало примером политики двойных стандартов Запада. На это указало посольство России в Вашингтоне.

Представитель Госдепа США ранее осуждающе высказался по поводу решения российской стороны закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. Однако от него не поступило никакой реакции на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии, которое и спровоцировало ответные меры от РФ.

«Заявление представителя госдепартамента — это очередной пример политики двойных стандартов. Где были американские "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и другие типы вещания телеканала RT DE?» — задалось вопросом в Twitter российское посольство в Вашингтоне.

Вещание RT DE в Германии было решено прекратить из-за того, что у организаторов нет соответствующего разрешения. После этого Россия объявила о закрытии корпункта Deutsche Welle в Москве, а также прекращении спутникового и иного вещания канала на территории страны.