Юрист Ромашова посоветовала проверять прописку владельцев при покупке банкротной квартиры

Москва, 5 февраля. Приобретая банкротные квартиры, которые банк выставил на торги, можно значительно сэкономить. Однако в данном вопросе существуют определенные нюансы, рассказала старший юрисконсульт «МИЭЛЬ» Анастасия Ромашова.

Первым делом она порекомендовала россиянам проверять прописку бывших владельцев банкротной квартиры при ее покупке. По словам Ромашовой, необходимо удостовериться, что все экс-собственники сняты с регистрационного учета, а также не проживают в недвижимости физически. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

«Если люди в квартире состоят на регистрационном учете, иными словами, прописаны, то снять их с учета можно только по решению суда. Для этого потребуется нанимать адвоката, а это дополнительные расходы и время», — объяснила Ромашова.

Помимо этого, рассказала юрист, при покупке банкротной квартиры покупателю необходимо запастись терпением. Она подчеркнула, что придется регулярно следить за торговыми площадками залоговых аукционов, выискивая «своего» объекта.

Однако сэкономить на покупке недвижимости можно не только за счет банкротных квартир, но также и при помощи малоизвестных банков. Так, они нередко предлагают выгодные условия по ипотеке.