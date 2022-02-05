Gazeta Wyborcza: Россия сможет запустить «Северный поток — 2» с приходом холодов в ЕС

Варшава, 5 февраля. Руководство России получит право на монопольный запуск трубопровода «Северный поток — 2», если в страны Европы придут холода. Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Автор материала Анджей Кублик заострил внимание на непростой ситуации на энергорынке Европы, образовавшейся из-за отсутствия голубого топлива в хранилищах ФРГ, Австрии и Нидерландов. В случае наступления морозов, европейские компании могут не справится с повышенным спросом, в результате чего образуется дефицит. Журналист заподозрил, что при таком развитии событий Москва попытается воспользоваться ситуацией и задействовать «СП-2».

«Одна из них (целей РФ — Прим. ФАН) состоит в том, чтобы "Газпрому", вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода "Северный поток — 2», — рассуждает автор.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь ранее объяснил, что в ЕС заблуждаются по поводу российского газопровода. В беседе с ФАН эксперт указал, что «Северный поток — 2» нужен Евросоюзу даже больше, чем самой России.