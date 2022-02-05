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Жертвой аварии в Приангарье с участием кареты скорой помощи стал один человек

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 08:00
Происшествия
Жертвой аварии в Приангарье с участием кареты скорой помощи стал один человек
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Бильчир, 5 февраля. Столкновение грузовика и машины скорой помощи произошло в Иркутской области. В результате аварии скончался пациент из автомобиля медиков. Об этом сообщило ГУМВД региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Бильчир Осинского района. В аварии также пострадали фельдшер и водитель скорой помощи. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

«Различные травмы получили водитель "скорой", фельдшер и пациент. Они были доставлены в медучреждение. В последующем пациент скончался», — говорится в сообщении правоохранителей.

Некоторое время назад еще одно ДТП с участием скорой помощи произошло в Башкортостане. Водитель легкового автомобиля скончался после лобового столкновения с машиной медиков.

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авария смерть скорая помощь иркутская область большегруз осинский район
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