Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 08:52
08:51
Происшествия
Квартира загорелась из-за мусора в Московском районе Петербурга
08:48
Политика
Публицист Голиков: январские погромы в Казахстане начались из-за межклановой борьбы
08:43
Общество
Более 900 тысяч американцев скончались от коронавируса с начала пандемии
08:42
Происшествия
Пожилой житель Башкирии погиб при пожаре в одноэтажном доме
08:34
Спорт
Сборная России поборется за золото чемпионата Европы по мини-футболу с Португалией
08:33
Спорт
Власти Китая сообщили о 45 новых случаях заражения коронавирусом среди прибывших на Игры
08:18
Общество
Три простых правила могут повысить эффективность электронного градусника
08:16
Общество
Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения собак
08:13
Политика
Посольство России: заявление США по DW показало лицемерие Запада
08:13
Общество
Юрист Ромашова посоветовала проверять прописку владельцев при покупке банкротной квартиры
Все новости

Руководитель отдела тестирования стал самой высокооплачиваемой вакансией на удаленке

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 07:54
Общество
Руководитель отдела тестирования стал самой высокооплачиваемой вакансией на удаленке
pixabay.com

Москва, 5 февраля. Аналитики сайта по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в России на удаленке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Возглавила рейтинг должность руководителя отдела тестирования. Работодатели готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц соискателю с высшим техническим образованием, опытом руководства от двух лет, знанием процессов тестирования, языков программирования, а также свободным владением разговорного и технического английского, передают «Известия».

Второе место среди самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке заняла должность главы отдела охраны труда. Максимально возможная заработная плата в данной сфере составила до 200 тысяч рублей в месяц. На третьем месте рейтинга расположилась вакансия мидл-разработчика. Соискателям с опытом работы от двух лет готовы платить от 150 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее стало известно, что практически половина работающих россиян согласились бы прибегнуть к «серым» методам ради продвижения по карьерной лестнице. Из них 4% готовы пойти на шантаж или вступить в интимные отношения с начальством.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Руководитель отдела тестирования стал самой высокооплачиваемой вакансией на удаленке
рейтинг профессии разработчик удаленка тестировщик
Комментировать