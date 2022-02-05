Руководитель отдела тестирования стал самой высокооплачиваемой вакансией на удаленке

Москва, 5 февраля. Аналитики сайта по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в России на удаленке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Возглавила рейтинг должность руководителя отдела тестирования. Работодатели готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц соискателю с высшим техническим образованием, опытом руководства от двух лет, знанием процессов тестирования, языков программирования, а также свободным владением разговорного и технического английского, передают «Известия».

Второе место среди самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке заняла должность главы отдела охраны труда. Максимально возможная заработная плата в данной сфере составила до 200 тысяч рублей в месяц. На третьем месте рейтинга расположилась вакансия мидл-разработчика. Соискателям с опытом работы от двух лет готовы платить от 150 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее стало известно, что практически половина работающих россиян согласились бы прибегнуть к «серым» методам ради продвижения по карьерной лестнице. Из них 4% готовы пойти на шантаж или вступить в интимные отношения с начальством.